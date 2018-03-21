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Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül: Ailelere sesleniyorum!..

"Çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın"

21 Mart 2018 14:58

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül, ailelere seslenerek "çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun" dedi.

Instagram hesabından açıklamalda bulunan Özgül, "Buradan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun. Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut. Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir. Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum"  diye yazdı..

Özgül'e yanıt da Oktar'ın en gözde 'kediciklerinden' Tülay Kumaşçı'dan geldi. Kumaşçı, Özgül'ü lüks hayatı kaybetmenin kuyruk acısı ve ajan olmakla suçladı. 

 

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