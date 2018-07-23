Adnan Oktar'ın yakın koruması gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon sonrasında Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da gözaltına alındı. "Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan" aranan Oktar’ın koruması Özyaşar, İstanbul'a getirilerek ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon sonrasında firari isimlerin yakalanması için çalışma başlatan polisler, Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ı yakaladı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, "küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği" dahil birçok suçtan aranan Adnan Oktar’ın koruması dün Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Özyaşar, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.