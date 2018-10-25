Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım sürüyor

Adnan Oktar'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Bölgede bitki örtüsüne zarar verilmemesi için yıkılan binaların enkazı torbalar doldurularak kamyonların ulaşabildiği yere kadar elle taşınıyor.

Kaçak olmayan iki bina ayakta kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasının ardından başlayan çalışmalarda bugüne kadar sadece bölgede iki bina ayakta kaldı. Merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı kaçak olduğu tespit edilen binalar ise yıkıldı.

Elle başladı iş makineleri ile devam ediyor

Önce el işçiliği ile başlayan çalışmalarda artık iş makineleri kullanılıyor. Şu anda ayakta olan iki binaya bitişik yapılan eklentilerin yapılan ölçümlerin ardından yıkılma işlemi ise sürüyor. Bu çalışmalarda kaçak olmayan binalara zarar gelmemesi için küçük iş makineleri kullanılıyor.

Enkaz parçaları torbalarla yukarı taşınıyor

Yoğun bir çalışmanın bulunduğu alanda onlarca işçi aynı anda çalışıyor. Bölgede yıkım sırasında bitki örtüsünün zarar görmemesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi. Elle ve iş makineleri ile yıkılan binaların enkazı işçiler tarafından torbalara doldurularak yukarda bulunan kamyonların ulabildiği alanlara kadar taşınıyor. Enkaz burada kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.



