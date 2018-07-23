Adnan Oktar'ın sorgusundan: Tesettür için bikini kapalılığı yeter

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kamupyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın sorgudaki ifadelerini köşesinde yazdı. Selvi, "Bu grubun bazı üyeleri önceleri tesettürlüydü. Sonra da bir açıldılar, pir açıldılar. Adnan Oktar’a, ”Tesettürü neden bikini ile başlatıyorsunuz?” diye sorulduğunda, ”Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bu geçiyor” diyor" ifadesini kullandı.

"Bu bölgelerin kapatılması iddiasını duymuştuk ama bikini bölgeleri ile sınırlı olduğunu Adnan Oktar iddia ediyor" diyen Selvi, "Hatırlarsanız Fetullah Gülen de başörtüsü için, “Füraattır” fetvasını vermiş, kendi mensuplarının başlarını açmalarına ve içki içmelerine izin vermişti" şeklinde atıfta bulundu.

Adnan Oktar’a sorguda içki meselesinin de sorulduğunu yazan Selvi, "Grup sadece şarabı içki sayıyor. Kandilli’deki villada yapılan baskında votka, rakı ve viski şişeleri bulunmuştu. Adnan Oktar, “Kur’an’da sadece şarapın ismi geçiyor o haramdır” diyor. Diğerleri ise helal!" diye yazdı.

Selvi şöyle devam etti:

"Çırağan gibi lüks mekânlarda gösterişli iftarlar vermekle meşhurlar ama oruç tutmadıkları anlaşılıyor. Namazları ise farklı. Namaz farklı olur mu? İslam’da günde 5 vakit namaz var ama Adnan Oktar bunu iki vakte indirmiş. Namazlarını ise tek rekat olarak kılmışlar. Tekbir getirdikten sonra üç defa,”Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim” dedikten sonra secdeye gidip,namazı bitirmişler."