Adnan Oktar'ın programı 444 kez şikâyet edildi, ancak RTÜK yaptırım uygulayamıyor

Vatandaşlar kamuoyunda, 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programlarına yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) şikâyet yağmuruna tuttu. Sadece son iki buçuk aylık dönemde toplam 444 'Adnan Oktar' şikâyeti alan RTÜK ise söz konusu yayınların A9 isimli televizyon kanalından değil, kurumun denetim alanı dışında kalan YouTube ve sosyal medya üzerinden yapıldığını saptadı.

"Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli program için yapılan 444 şikâyetin 190'ı RTÜK'ün internet sitesi, 135'i çağrı hattı, 113'ü e-devlet ve 6'sı RTÜK Mobil uygulaması üzerinden iletildi. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Adnan Oktar'ın sohbet programlarından duydukları rahatsızlığı aktardı.

RTÜK'e "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa yönelik ulaşan şikâyetler en fazla "genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 299 şikâyet ulaştı. Şikâyetler içerisinde "Kanal kapatılsın/müeyyide uygulansın" talebinde bulunanların sayısı 261 olurken, "dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep" farklılıklarına yönelik gerekçelerden 151, doğrudan Oktar'ın şahsına yönelik 121, cinsellik ve müstehcenlikle ilgili 102, çocuk ve gençlerin gelişimlerini olumsuz etkilemeye ilişkin 52, yayınların cinsiyet eşitliğine ters düştüğü gerekçesiyle de 14 şikâyet yapıldı.



RTÜK'e aynı anda birden fazla gerekçeyle şikâyette bulunabilen vatandaşlar ayrıca "toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma, toplumun milli değerlerine aykırılık ile argo ve küfür kullanımı" gibi konularda da Adnan Oktar'ın yayınlarını şikâyet etti.

"Dursun artık" tepkisi



İzleyiciler, Adnan Oktar'ın sohbet programlarında "ahlakdışı" yayınlar yapıldığı gerekçesiyle birbirinden tepkili mesajlarını da RTÜK'e iletti.

Bir şikâyette Oktar'la ilgili "Toplumu ve dinimizi rencide edici hatta aşağılayıcı yayınları devam etmekte. Buna karşın yetkililer ise uyumaya devam etmekte. A9 kanalı da bunu fırsat bilerek kedicikleriyle beraber masalarda dansöz oynatmakta. Bir de bunları 'din' adına yapmakta. Buna ancak siz 'dur' diyebilirsiniz, dursun artık" denildi.



Bir başka şikâyette, "A9 kanalında Adnan Oktar isminde bir kişi Türk halkının ahlaki, İslami değerlerini aşırı derecede bozmakta. Bu tür kanalların acil bir şekilde kapatılması ve onlara yüklü miktarda para cezası kesilmesi gerekiyor." ifadesi yer alırken, bir başkası da "Topluma yayın yapan TV, internet gibi mecralarda Adnan Oktar isimli kişinin engellenmesini talep ediyorum. Erotik yayın derecesine varan yayınlar topluma açık kanallarda yapılamaz" tepkisini gösterdi.

İnternetten yayınlıyorlar, RTÜK dokunmuyor



Vatandaşların yoğun şikâyetlerine konu olan, uydu üzerinden yayın yapan A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK, yapılan yayınların TV kanalı üzerinden gerçekleştirilmediğini saptadı. RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK'ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor.



İnternet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK ise bu nedenle yüzlerce şikâyetin merkezine yerleşen ve tartışmalara neden olan Adnan Oktar'ın "sohbet" programlarına yaptırım uygulayamıyor.