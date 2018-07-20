Adnan Oktar'ın ağabeyi konuştu: Yiğit bir delikanlı ne yanlışını gördünüz?

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Adnan Oktar'ın doktor olan ağabeyi Kenan Oktar konuştu. Kardeşine yöneltilen suçlamaları reddeden Kenan Oktar, medyanın ona 'iftira' attığını iddia etti.

Kenan Oktar tutuklanan kardeşi Adnan Oktar hakkındaki suçlamalarla ilgili "79-80 yılından beri Atatürkçü, milliyetçi bir delikanlı, örgüt diye bir şey yok" dedi.

Kardeş Oktar Kanal D'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Doğruları çarpıtıyorsunuz, bu medya terörü nedir? Neden yalan haber yapıp iftira atıyorsunuz? Adnan Oktar 40 senedir bu vatanın evladı. Siz onu ilk defa mı görüyorsunuz? 79-80 yılından beri Atatürkçü, milliyetçi, vatansever bir delikanlı. Siz ifitrayı atıp sonra bana neden diye soruyorsunuz. Yaptığınız ayıp. Bu yiğit bir delikanlı ne yanlışını gördünüz. Bana savcı ağzıyla söylemeyin. Siz basit bir gazetecisiniz. Benim kendi dediğimi kendim anlatacağım beni manipüle etmeyin."

Adnan Oktar Grubu'na yönelik soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde bulunan Oktar'ın Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledileceği belirtilmişti.