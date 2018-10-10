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Adnan Oktar soruşturmasında yeni gözaltılar

Gruba yönelik soruşturmada 9 kişi gözaltında

10 Ekim 2018 12:30

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, firari Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bu kişilere yardım ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, 9 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adnan Oktar grubunun firari üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda grupta üst konumda yer alan firari Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunların saklanmalarına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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