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Adnan Oktar soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Adnan Oktar Grubu'na yönelik geçen hafta başlatılan soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltın alınmıştı

18 Temmuz 2018 20:26

Adnan Oktar Grubu'na yönelik geçen hafta başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 

Adnan Oktar ve grubuna yönelik, 11 Temmuz’da 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 187 şüpheliden aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden 95 şüpheliden ise 3’ünün savcılığın talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında 92 şüphelinin emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor. (DHA)

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