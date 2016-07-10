Adnan Oktar: Cennet seksinde insan zevkten kendini kaybeder

Adnan Oktar 8 Temmuz Cuma günü, A9 Televizyonunda yaptığı sohbet programında, Nevzat Timur adlı bir izleyicinin sorduğu soruya karşılık ilginç yorumlarda bulundu.

İzleyicinin, "Cehennemdekilerin günahı seks ve içki idi, Cennettekilerin mükafatı da seks ve içkidir. Buna yorumunuz nedir?” sorusuna karşılık Adnan Oktar şu yorumlarda bulundu:

"Ee helaliyle yaparsan Allah sana seksi niye yasaklasın ki? Seks çok büyük bir nimettir. Dünyadaki en büyük zevktir. Seks demek zaten sevginin en yüksek ifade edilme şeklidir. Yani bir insanın eşine, hanımına, bir erkeğin göstertebileceği sevgiyi en yüksek dozda seksle göstertir. Seks çirkin olsa, Allah seks organlarını yaratmaz. Onlara o kadar kapsamlı özellikler vermez çünkü çok şaşırtıcı özellikler de bezemiş Allah ve bu kadar haz ve lezzet vermez seksten. Ama helaliyle yapın diyor Cenab-ı Allah bu kadar. Benim dediğim gibi yapın; yani yiyecek de yiyin helaliyle yiyin, seks de yapın ama helaliyle yapın. Dolayısıyla bu kardeşimizin yahut arkadaş diyelim veyahut kişi diyelim neyse artık bilmiyorum, sözüne cevabımız bu olur. Helaliyle seks büyük bir nimettir, güzelliktir, sıhhat alametidir, sevginin en yüksek ifade edilme biçimidir."

"İçki; helaliyle istediğin içkiyi iç. Etil alkol metil alkol zehir niye içelim? Allah dünyada onu zehirli yapmış, ahirette zehirsiz yapıyor. İçki var içki var, şarap var ama içinde zehir yok, zehir yok yani şifa var, güzellik var. Şifaya zaten ihtiyaç yok ahirette çünkü hastalık yok, ama zevk var, vücuda hiçbir zararı yok, sadece faydası var. Ee vücuda zararı olan bir şeyi Allah’ın yasaklaması, hayır sana faydalı da olsa yasaklayabilir Allah isterse ama zararlı olan bir şey yasaklanmış, e büyük bir nimet. İçki içenler bedenen de çöküyorlar aklen de çöküyorlar, mahvoluyorlar, aileleri dağılıyor.



"Değil mi cinayet işliyor, trafik kazası yapıyor, trafik kazalarının büyük bir bölümü içkiliyken oluyor. yasaklanmasında hayır var. Ee ahiretteki içkide zararlı hiç bir şey yok. Demekki Allah’ın sözünü tutarsak her şeyi bize nimete çeviriyor yoksa içkinin kendisi şişede durur bir şey yok onda, ama sen onu içersen harama girmiş oluyorsun niye vücuduna zararlı. En başta Allah haram etmiş, aynı zamanda vücuduna zararlı. Ama cennette içtiğinde zevkten kendini kaybediyor insan. Cennet seksinde de insan zevkten kendini kaybeder. Peygamber Efendimiz uzun uzun hadislerde belirtmiş ama gelenekçilerin çok ağrına gidiyor halbuki kendileri yani bazıları için diyeyim, bakış açıları bozuk oluyor seksle ilgili, ama sekse de çok çirkin bir şey gibi bakıyorlar."