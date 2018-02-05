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"Adnan Oktar kılıfı'yla internet sansürü getiriliyor"

Torba yasaya göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek

05 Şubat 2018 11:52

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Meclis'e sevk edilen torba yasada ‘internetten yapılan yayınlar’da da RTÜK’e lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığını belirterek internet medyasına karşı sansür hazırlığı yapıldığını savundu. Taşçı, "A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’ın, yaptığı yayınlar neticesinde RTÜK’e şimdiye dek 500’e yakın şikâyet gitmişti. Odatv’de yer alan habere göre RTÜK'ün gelen şikâyetler üzerine herhangi bir yaptırım uygulayamadığı, bunun sebebi de şikâyet edilen yayınların YouTube’dan ya da sosyal medyadan yayınlanıyor olması olarak belirtildi. Bunun da lisanslı bir kanal olmasına rağmen A9’a yaptırımın önündeki bir engel olarak gösterildiği aktarıldı.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddenin bu yayınları etkileyebileceği belirtiliyor.

Maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Torba yasadaki maddeyi değerlendiren RTÜK’ün CHP’li üyesi Taşçı şunları söyledi:

"A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir. İnternet üzerinden iletim denildiği an YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacak bir yaklaşımdır bu. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması Anayasada tanımlanmış iletişim, haberleşme özgürlüğüne de darbe vurur."

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