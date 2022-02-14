Adnan Oktar'ın müritleri The Times'a konuştu: Zehirli bir ilişki gibi

Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı tarikatinden kaçmayı başran 'kedicikler’ olarak tanınan grubun kadın üyeleri ve ‘aslanlar’ olarak bilinen grubun erkek üyeleri, yaşadıkları taciz olaylarını ve rehin günlerini İngiliz The Sunday Times gazetesine anlattı.

MedyaRadar'da yer alan habere göre; "Adnan Oktar'ın acımasız seks tarikatı" şeklinde aktarılan haberde, Oktar’ın kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, 16 yaşındayken tarikat lideri tarafından cinsel istismara uğradığını, 20 yaşındayken genel anestezi olmadan burun estetiği olmaya zorlandığını söyledi.

Oktar’ın 30’lu yaşlarındayken kendisini onunla evlenmeye zorladığını belirtirken, tam 8 yıl sonra kaçmayı başardığını ve Kanada’ya taşındığını aktar Işıldar, "Sana özel olduğunu söylüyorlar. Topluluğun geri kalanından farklı olduğunu belirtiyorlar. 15 yaşındasın. Sen o grubun bir parçasısın ve seni izole ediyorlar. Zehirli bir ilişki gibi" dedi.

"Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum"

Adnan Oktar’ın grubuna 2006 yılında 24 yaşındayken katılan Işıldar, "Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum” ifadelerini kullandı.

Oktar’la ilk tanıştığında eğlenceli olduğu için onunla konuşmayı sevdiğini ve onu ciddiye aldığını dile getiren Özgül, grubun uluslararası itibarının artmasına yardımcı olduğunu ve University College London dahil olmak üzere prestijli kuruluşlarla Oktar için konferanslar düzenlediğini, ancak zaman geçtikçe hareketlerinin daha da fazla kısıtlandığını, kaldığı yerleşkenin çeşitli kameralarla sürekli izlendiğini de aktardı.

Gruba kadınları çekmekle görevli 'aslanlar'

Grubun ‘aslanlar’ olarak bilinen erkek üyelerinden Şahin, kendilerinin daha fazla kadını gruba çekmekle görevlendirildiklerini belirtti. Kendisine ve diğer ‘aslanlara’ alışveriş merkezlerinde veya kafelerde nasıl takılacağını ve oradaki kadınlarla nasıl sohbet edeceğini ve onlara bir mankenlik ajansı için nasıl teklif götürülmesi gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

Bu düzene ‘turnike sistemi’ adı verildiğini ve yıllar içinde 200 kadını tarikata getirdiğini iddia eden Şahin, sonunda tarikattan ayrıldığını ve diğer üyelerle birlikte kovuşturma dokunulmazlığı karşılığında polisle bilgi paylaştığını da açıkladı.

Adnan Oktar, Ocak ayında çocuklara cinsel istismar, suç çetesi kurma, tecavüz, şantaj, dolandırıcılık, siyasi ve askeri casusluk ve işkenceye neden olma gibi 10 ayrı suçlamadan suçlu bulunmuştu.