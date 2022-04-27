Adnan Oktar’ın avukat görüşmeleri kayıt altına alınacak

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın avukatlar aracılığıyla “örgütü yönettiği” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında avukat görüşmelerinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında örgüt lideri tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Başsavcılık, ayrıca örgüt faaliyetlerinin önüne geçilmesi için Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.

3 ay süreyle görüşmeleri kayıt altına alınacak

Talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Oktar’ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi. Mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti. (DHA)

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