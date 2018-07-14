Adnan Oktar ilk ifadesinde, "60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" demiş

İstanbul Emniyeti'nce kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 192'ye yükseldi. Oktar'ın verdiği ilk ifadede, "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'nce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna ait Çengelköy'deki villası dün dedektörlerle tarandı, kepçelerle de kazı yapıldı. Polis kaynakları, tehdit, şantaj ve karapara aklayarak aylık 10 milyon dolara yakın gelir elde etti iddia edilen grubun kayıp 200 milyon lirasının akıbetini araştırdı.

Soruşturmada örgütün finans yapılanmasının da deşifre edildiği belirtildi. Örgüt üyeleri adına 86 paravan şirket kurulduğu, Avrupa'daki bazı önemli firmalarının adı ile ikiz firma açıldığı aktarılan bilgiler arasında.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberi aynen şöyle:

Azerbaycan, Çin, Dubai ve Katar üzerinden paravan şirketler aracılığıyla ticaret yapıldı. Örgüt aylık 10 milyon dolara yakın para topluyordu. Örgüt kullandığı villalara aylık 200 bin dolar kira ödüyordu. Polis villada kayıp olduğu öne sürülen 200 milyon lira ve suç unsuru oluşturabilecek delilleri arıyor.



Örgütte dün 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı.



'Kedicikler' olarak adlandırılan 106 kadın şüpheliden yakalanan sayısı ise 105'e ulaştı. "Kedicik" olarak soruşturma dosyasında isimleri geçen başta C.O. ve A.T. olmak üzere çok sayıda kadın şüpheli ilk sözlü mülakatlarda itirafçı oldu.



İtiraflara göre; "Temiz, ahlaklı, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin" erkek örgüt üyeleri, kadınları lüks mekânlarda "yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret" gibi vaatlerle kandırdı. Örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı.



İtirafçı kadınlar, örgütte "İmam Bacılar Grubu" olarak adlandırılıyordu ve Oktar'a doğrudan bağlıydı. Sınırsız itaate zorlandılar.



İddiaya göre; Erkek örgüt üyeleriyle zorla ilişkiye sokuldular. Gizli fotoğrafları ve videoları çekildi. Şantaja maruz kaldılar. Karşı koyanların saçı kesildi, darp edildiler. İşkence gördüler. Cariye gözüyle bakıldı.