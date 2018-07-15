Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda 2 polis de gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185’e yükseldi. Adnan Oktar’ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürülen 2 polis memuru gözaltına alındı

Mali polis, iddiaya göre Oktar’ın yaşadığı villayı varislerinden yıllık olarak kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödeyen Semih Marangozoğlu ve eşi Tülin Işıldar Marangozoğlu’nun da gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, Adnan Oktar’a yakınlığı ile bilinen Aylin Atamaca ve Tarkan Yavaş’ın da aralarında bulunduğu firari 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Oktar’ın istediği araştırmaları yapan 2 polis gözaltında

Oktar’a operasyon kapsamında Üsküdar’da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltına alınan polis memurlarının O.Ö. ve O.U.’nin Adnan Oktar’ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürüldü.

Villanın bahçesindeki kazılarda bir şey bulunamadı

Polis, Adnan Oktar’ın yaşadığı Üsküdar’daki villada iş makinalari yardımıyla kazı yaptırdı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde villanın bahçesine yapılan aramalarda dedektör köpeklerde kullanıldı. Polis ekipleri bahçede silah, para ve ceset arama işlemleri yaptı. 2 gün boyunca devam eden kazı çalışmalarında villanın bahçesinden bir şey bulunamadı.

Villanın dışı harekete duyarlı 170 kamera ile izleniyor, içinde ayrı bir kamera odası var

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde, Adnan Oktar’ın 'Kedicik' olarak adlandırılan bazı kadınlarlar birlikte yaşadığı villada yaşanabilecek kaçma ve duvarlardan atlayarak içeriye usulsüz girişlerin önlenmesi için villanın girişleri, bahçesini ve bahçe duvarlarını gören harekete duyarlı toplam 170 kamera tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı baskında villanın girişinde bulunan dış çevreyi ve bahçeyi gören kameraların girişteki güvenlik odasından 127 ekranla izlemesinin yapıldığını belirledi.

Villanın içinde her odanın, kolidor ve banyoların 24 saat aralıksız olarak kayıt altına alındığı bu kayıtların ise girişteki güvenlik odası dışında bir odada muhafaza edildiği öğrenildi.

Villanın kaçak kısımları yıkılacak

Polis ekipleri, Üsküdar’da 3 dönüm arazi üzerine 200 metrekare imar izni bulunan villanın Adnan Oktar ve grubu tarafından kullanıldığı sırada ruhsatsız ve izinsiz olarak tadilata alınarak büyütüldüğü belirlendi. Ekipler yaptığı incelemede villaya ek olarak yeni odalar ve bunları birbirine bağlayan koridorlar yapıldığını tespit etti. Ekipler kaçak yapılan bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne ve belediye ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.

86 şirket, 2 vakıf ve 1 derneğe kayyım atandı

Operasyon kapsamında, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği ile 86 şirkete hakimlik kararıyla kayyım atandı.

Öte yandan Mali Şube ekiplerinin araştırmalarında, Adnan Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi ve televizyon kanalı üzerinden aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespiti yapıldığı ileri sürüldü.