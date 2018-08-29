Adnan Oktar grubuna 'para kasası' operasyonu

Adnan Oktar grubunda cezaevinde bulunan tutuklulara itirafçı olmamaları için para yatırdığı belirtilen avukat tutuklandı.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre yürütülen soruşturmada, Adnan Oktar grubundan olan bir kişinin cezaevlerini tek tek dolaşarak grup üyelerine para verdiği iddia edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlıların ailelerin, “Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor, hatta bizden para bile almıyorlar” yönündeki şikâyetleri üzerine çalışma başlattı.

Mali polis, Kenan Yavuz Y.’nin 10 ayrı zanlıyı ziyaret ederek onlara para verdiğini tespit etti. Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.