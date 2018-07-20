Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilecek

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün (19 Temmuz) çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar’ın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Silivri Cezaevi’ne konulan Adnan Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar’ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.

Adnan Oktar’ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi’nde, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.