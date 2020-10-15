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Adnan Oktar davasında yeni gelişme

15 Ekim 2020 17:17

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan dava görülmeye devam etti. Mahkeme heyeti, mütalaasını açıklaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi. 

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