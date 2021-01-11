Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve müştekiler de yer aldı.

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirilirken, tutuksuz sanıklar ve izleyiciler el salladı. Tutuklu sanık Adnan Oktar da el sallayarak karşılık verdi. Jandarma ekipleri duruşma salonu içerisinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Duruşma sanıklara son sözlerinin sorulmasıyla başladı. Sanıklar, son sözlerinde beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın “Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma", "Askeri casusluk", "FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım", "Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar","Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Eziyet" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" gibi birçok suçtan toplam 1075 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Oktay Babuna “Örgüte üye olmak", “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Heyet aynı suçlardan sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'nu 177 yıl hapis cezasına çarptırırken, yine aynı suçlardan Bora Yıldız'ı 303 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık İbrahim Tuncer de “Örgüt kurmak ve yönetmek" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 57 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, sanıklar Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer ve Aylin Atmacı'nın “Örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, kararında "örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların bireysel suçlar oluşturduğunu" belirtti. Örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezalara, yönetici sanıkların da cezalarını ekledi.



Böylece sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasına ve 400 bin 500'er lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

3 sanık beraat etti

Mahkeme, araçların, taşınmazların, ziynet eşyalarının, paraların, Dragos'taki kameralar, A9 televizyon kanalının da araların bulunduğu şirketler, silahlar, kitapların müsaderesine ve ilgili internet sitelerinin kapatılmasına karar verdi.



3 tutuklu sanığın tahliyesine karar veren heyet, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını kararlaştırdı. Mahkeme tutuksuz yargılanan 8 sanığın cezayla birlikte tutuklanmasına karar verdi.



Bazı sanıkların bazı suçlardan beraatine karar veren mahkeme, 80 sanığı çeşitli suçlardan 3 yıldan 36 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

Adnan Oktar ve suç örgütü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve ilk duruşma 17 Eylül 2019'da Silivri'de görülmüştü. Davada sanıkların çoğu, suçlamaları ve örgüt iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Dava sürecinde bazı müştekilerin dinlenmesi mahkeme heyetinin aldığı kararla kapalı yapıldı.

Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında tutuksuz sanıkların duruşmalara katılma zorunluğunu kaldırırken, buna rağmen birçok tutuksuz sanık ve izleyici duruşmaları takip etmeyi sürdürdü. Davada Adnan Oktar'ın cinsel istismar, eziyet kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil bir çok suçtan bin 365 yıla kadar hapsi isteniyordu. 13 sanığın örgüt yöneticisi olmak suçundan 12'şer yıla kadar hapsi, 222 sanığın ise örgütü bilerek yardım etmekten cezalandırılmaları talep ediliyordu.