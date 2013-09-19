Adnan Nas: Terim’in iki takımı da çalıştırma fikri bize ters geliyor

Real Madrid maçı sırasında protokol tribünde mağlubiyetin etkisi ile Futbol Federasyonu’na ve Fatih Terim’in iki takım çalıştırmasına tepki gösteren Yönetim Kurulu üyesi Adnan Nas, kendisinin de bir taraftar olduğunu vurgulayıp “Bu, bir taraftarın normal bir tepkisi olarak görülmeli. TFF’nin Galatasaray’ın konsantrasyonunu dağıttığı gibi fikirlerimiz de var ortada. Bunu yönetim kurulunda ve kendi aramızda da konuşuyoruz” dedi.

Bize soran olmadı

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Nas, Terim’in milli takıma gitmesinin konsantrasyon dağınıklığında büyük etkisi olduğunu belirten Adnan Nas “Yönetimin de bu sayede konsantrasyonu bozuluyor. Başarıya odaklanmamız gerekirken alakasız şeylerle uğraşmak zorunda kaldık” diye konuştu. Terim’in iki takım çalıştırma fikrinin kendilerine ters geldiğini de ifade eden Nas, “Fener, Beşiktaş ya da milli takım, başka bir takımı çalıştırması yanlış bence. Zaten bize soran olmadı. TFF’nin talimatname ile görevlendirme yetkisi varmış. Galatasaray’a yazık oluyor” açıklamasını yaptı.

Terim'e değil TFF'ye tepkiliyiz

Galatasaray üzerine oyun oynandığını ve karıştırılmaya çalışıldığını belirten Adnan Nas, “Maalesef yönetim ile Terim’i birbirine düşürme planı var. Fatih Hoca’nın da alıngan olduğunu biliyorlar. Ben, Fatih hocanın bunlara kulak asacağını sanmıyorum” dedi. Nas, Terim için ‘Fener’e gitsin’ cümlesi kullanmadığının altını çizip, “Mağlubiyete sevinecek halim yoktu. Bu Fatih Terim’e değil, TFF’ye gösterilmiş bir tepki. Ben Fatih Hoca’nın bu konuda alınmayacağını tahmin ediyorum. O içimizden biri ve Galatasaraylı. Fatih Terim’i dolaylı yoldan yıpratmamıza gerek yok” diyerek sözlerini noktaladı.

Takıma güvenim tamdır

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Madrid yenilgisi ve Adnan Nas’ın Fatih Terim hakkında gündeme damga vurması üzerine resmi siteden dün bir bildiri yayınladı. Ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Aysal, “Pazar günü önemli bir derbi var. Dış odaklar zaten yeteri kadar dağıtılmaya çalışılmış olan konsantrasyonumuzu daha fazla bozmak hata olur. Son dönemdeki neticelere rağmen takıma güvenim tamdır” dedi.

Drogba’nın oynama şansı %50

Real Madrid maçında sakatlanan Drogba’nın sol omuz, boyun ve sırt bölgesinde yaygın ödem ve kas spazmı tespit edildi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş derbisine yetişmesinin zor.