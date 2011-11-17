-Adnan Menderes'in işletmecisi TAV ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Nihai pazarlık görüşmesinde 610 milyon avro+KDV ile en yüksek kira bedeli veren TAV Havalimanları Holding, havalimanının, 2032 yılına kadar yeni işletmecisi oldu. DHMİ APK Daire Başkanı Zafer Topuz'un komisyon başkanlığında gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde, teklif sahipleri, TAV Holding, IC İçtaş-Fraport ve Limak-GMR Grubu ile birebir pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. Pazarlık görüşmeleri 11. turda sona erdi. Limak şirketinin ilk teklifi KDV hariç 54 milyon avro, IC İçtaş-Fraport'un ilk teklifi KDV hariç 100 milyon avro ve TAV Havalimanları Holding'in ilk teklifi ise KDV hariç 350 milyon avro oldu. 11 tur süren birebir pazarlık görüşmelerinin son turunda Limak-GMR Grubu KDV hariç 216 milyon avro, IC İçtaş-Fraport'un KDV hariç 551 milyon 177 bin 777 avro, TAV Havalimanları Holding'in son teklifi ise KDV hariç 610 milyon avro oldu. Böylece, en yüksek kira bedelini teklif eden TAV Havalimanları Holding İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mevcut Dış Hatlar Terminali'nin, CIP, İç Hatlar Terminali ve Mütemmimlerinin 2032 yılına kadar işletme hakkına sahip oldu.