Adnan Menderes'in heykelini görünce gözyaşlarını tutamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi\'nde Büyükşehir Belediyesi\'nce yaptırılan eski Başbakan Adnan Menderes\'in masa başındaki silikon heykeli, törenle açıldı. Dedesiyle aynı ismi taşıyan Prof. Dr. Adnan Menderes\'in de katıldığı törende, çocukluğu Menderes\'in çiftliğinde geçen Münevver Çıkrık (86), heykeli görünce gözyaşlarını tutamadı.

Eski başbakanlardan Adnan Menderes, ölümünün 57\'nci yılında, memleketi Aydın\'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi\'nde anıldı. Büyükşehir Belediyesi\'nce yaptırılan Adnan Menderes heykelinin açılışının da yapıldığı törene, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk, Adnan Menderes\'in torunu Prof. Dr. Adnan Menderes, Çakırbeyli Mahallesi\'nin muhtarı Mehmet Demir ve çok sayıda kişi katıldı. Çakırbeyli Mahallesi\'nde Adnan Menderes\'in ismini taşıyan müze içinde yapılan masa başındaki Adnan Menderes heykelini, torun Adnan Menderes ve Özlem Çerçioğlu birlikte açtı. Silikondan yapılan heykelin açılışında konuşan Başkan Çerçioğlu, \"Adnan Menderes\'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün burada anısını yad ediyoruz. Adnan Menderes\'in ailesinin de heykelinin açılışında burada olmasından dolayı çok onur duyduk. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Adnan Menderes\'in anısını yaşatmaya her zaman devam edecek. Milletimizin de biz Aydınlıların da kalbinde ve zihninde her zaman yaşayacaktır\" dedi.

\'TARİHTE ÇOK ÖNEMLİ YERE SAHİP\'

Dedesiyle aynı ismi taşıyan Prof. Dr. Adnan Menderes ise \"Bu çok önemli tarihi günde dedemin kendi köyünde güzel bir yerin açılışında yer almaktan mutluyuz ve gururluyuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir Adnan Menderesi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz\" diye konuştu.

Çakırbeyli Mahallesi\'nin muhtarı Mehmet Demir de \"Bizler her zaman Adnan Menderes\'in köylüsü olmaktan onur ve gurur duyduk. 17 Eylül 1961\'de Menderes aramızdan ayrıldı. Bizler onun acısı ve üzüntüsünü içimizde yaşadık. O hiçbir zaman ölmedi daima kalplerimizde yaşıyor çünkü o büyük bir devlet adamıydı. Ülkemize çok büyük hizmetler yaptı. Dünya var oldukça Menderes ismi hep var olacak\" dedi.

\'HATIRIMIZI SORAR, BİZE ŞEKER VERİRDİ\'

Babasının, Adnan Menderes\'in çiftliğinde çalışması nedeniyle çocukluğu eski başbakanın çiftliğinde geçen Münevver Çıkrık da heykelin açılışında yer aldı. Heykeli görünce gözyaşlarını tutamayan Çıkrık, Menderes\'in sürekli hatırlarını sorup, kendilerine şeker verdiğini söyledi. Çıkrık, \"İlkokul 2\'nci sınıfa giderken, babam Adnan Menderes\'in çiftliğinde çalışmaya başladı. Bende orada yetiştim ve büyüdüm. Karşıdan gelirken, ben ondan çekinir soramazdım ama o her gelişinde \'Nasılsın kızım?\' diye seslenirdi. Sürekli bize şeker ikram ederdi. Heykeli de ona çok benziyor görünce çok duygulandım\" diye konuştu.

Heykelin açılışı sonrası Aydınlılar, Adnan Menderes heykeli ile fotoğraf çektirdi.

