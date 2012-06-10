'Adnan Menderes'in cesedi denize atıldı, anıt mezara da başkası gömüldü'

Eski DYP Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Aykurt, eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edildikten sonra naaşının demir bir kafes içinde denize atıldığını iddia etti.

27 Mayıs 1960 askerî darbesi sürecinde idam edilen dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'un hatıralarının ortaya çıkmasının ardından, üç dönem eski DYP Denizli milletvekilliği yapan Mustafa Kemal Aykurt, yine darbeciler tarafından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in naaşıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Aykurt, o dönemde görev yapan ve şu anda 70 yaşında olan bir askerden aldığı istihbarata göre Menderes idam edildikten sonra naaşının demir bir kafes içinde denize atıldığını, şu anda İstanbul Vatan Caddesi'ndeki anıt mezarına ise o sırada ölen bir bekçinin koyulduğunu iddia etti.

Aykurt, "Önümüzdeki günlerde çok yaygın şekilde bu konuşulacak. Bir istihbaratım var. Adnan Menderes'in Vatan Caddesi'ne nakledilen naaşında cenazesi yok. Menderesin kabrine, o sıralarda ölen bir bekçinin naaşı koyulmuş. Kendi naaşı ise demir bir kafes içinde denize atılmış. Ben buradan ilan ediyorum ve ihbar ediyorum, yetkililer araştırılsın. Bunun için DNA testi herhalde yeter, iddiamın doğru olup olmadığını kanıtlar" dedi.

İddiasını, o sırada görev yapan bir askere dayandırdığını anlatan Aykurt, "Bunun görgü şahidi var, şu anda 70 yaşında olan bir şahıs. O gün askermiş ama can korkusuyla açıklama yapamıyor. Ben bu kadarını söylüyorum. Önümüzdeki günlerde gelişmeler olacak. Bunu söylerken neyi kastediyorum? Bediüzzaman hazretlerini kaybettikleri gibi, yok ettikleri gibi Menderes de bir gün af çıkar, siyasi hakları (itibarı) iade edilir düşüncesiyle yok edilmek istenmiş. Böylesine milletine hasım olan bir yapılanma var" şeklinde konuştu.



'250. madde değişirse AK Parti'nin duvarlarındaki tuğlalar birer birer dökülür"



Eski Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)'nun 250 ve devamı maddelerinin basına intikal ettiği şekilde kaldırılması veya değiştirilmesi halinde, en büyük zararı AK Parti'nin göreceğini öne sürdü. Aykurt, şunları kaydetti: "Türkiye'de büyük ümitlerle Sayın Başbakan'ın yaptığı yasal düzenlemelerden inşirah duyan Türk milleti, bugün şaşkınlık içindedir. İddia ediyorum ki bu olay bu şekilde, basına intikal ettiği şekilde gelişirse AK Parti hükümetinin duvarlarından birer birer tuğla dökülmeye başlayacaktır. Millet bunu affetmeyecektir. Eğer siz bunları yapacak idiyseniz, 12 Eylül'de 26 maddelik anayasa değişikliğini referanduma neden sundunuz?"