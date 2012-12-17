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Adnan Menderes'e iadeiitibar istendi, Meclis'te komisyon kuruldu

Meclis, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in dosyasını 51 yıl sonra yeniden açıyor

17 Aralık 2012 10:03

1960 ihtilalinden sonra idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes’in avukatlığını yapan Apaydın, TBMM Başkanlığı’na başvurarak müvekkiline “iadeiitibar” istedi.

Meclis, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in dosyasını 51 yıl sonra yeniden açıyor.

Umut Erdem'in Hürriyet'teki haberine göre; Menderes’in avukatlığını yapan Apaydın, TBMM Başkanlığı’na başvurarak Menderes’e “iadeiitibar” yapılmasını istedi. Başkanlık da başvuruyu Dilekçe Komisyonu’na havale etti. Komisyon, Apaydın’ın dilekçesini işleme koyarak, Adalet Bakanlığı ve Anayasa Mahkemesi ile yazıştı.

Başbakanlık'ta bulunan Menderes'in idam dosyası komisyona geldi. Komisyon, kuracağı bilirkişi heyetinin raporuna göre Menderes’in idam kararının iptal edilip edilmeyeceği ve iadeiitibarı gündeme getirilecek.

Avukat Burhan Apaydın, başvurusunda yargılama kararının hukuka uygun olmadığını savundu. Apaydın, Milli Birlik Komitesi tarafından yargılamaları yürüten Yüksek Adalet Divanı’na atanan Hâkim Salim Başol’un, “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” diyerek, kararlar yazdırdığını, Menderes’in esir muamelesi gördüğünü belirtti.

Apaydın, mektubunda şunları kaydetti:

“İstanbul’dan getirilen iki doktor tarafından ‘savunma yapamayacak kadar hastadır’ hükmüyle sahte rapor düzenlendi ve mahkemeye çıkarılmadı. Menderes’e iğne yapılarak mahkemede konuşması önlendi. Menderes’e ‘biriktirdiği ilaçlarla intihar etmek istedi’ ithamı yapıldı. Midesi yıkanmak üzere tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilecek yerde, darağacına çıkarılarak son savunması yaptırılmadı, son sözü sorulmadı. Bu yapılan bir hukuk cinayetidir. Yassıada’da yapılan duruşmalar ve verilen idam kararı yok hükmündedir.”

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