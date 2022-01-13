Adnan Menderes'in kendisini yargılayanlara yazdığı mektup ortaya çıktı: Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 1960 askeri darbesinin ardından kendisini yargılayanlara hitaben kaleme aldığı mektup gün yüzüne çıktı. Mektupta, "Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim." ifadeleri yer alıyor.
Menderes'in idam edilmeden önce bir subaydan aldığı pelur kağıda yazdığı mektup, "antikavesanat.com" çevrim içi müzayede sitesinde satışa sunuldu. Yassıada'da 1960-1961 yıllarında yapılan yargılamalar sonucu idam edilen Menderes'in siyasi bakış açısını da yansıtan mektup için 18 Ocak'a kadar pey verilebilecek. Müzayede, aynı günün akşamında yapılacak çevrim içi canlı mezatla kapanacak.