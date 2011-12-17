Adnan Akgünel'e son görev



T24 - Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Bab-Ali’nin renkli ve sevilen yüzü "Arap" lakaplı gazeteci Adnan Akgünel, son yolculuğuna uğurlandı.



Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinin yazıişlerinde görev yapan ardından Flash Tv’de "Söz Esnafın" programıyla çok geniş bir esnaf kitlesinin sorunlarını gündeme taşıyan Gazeteci Adnan Akgünel uzun bir süredir yakalandığı akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Adnan Akgünel, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.





Adnan Akgünel, bugün öğle vakti Ataköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından çok sevdiği oğlu Memo’nun yanında Büyükçekme eski mezarlıkta toprağa verildi. Adnan Akgünel’in cenazesine meslektaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ile Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Otlatıcı, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Kahyaoğlu ile çok sayıda siyasetçide katıldı.





Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer, Adnan Akgünel’in ölümü için "Can dostumu kaybettim" dedi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Ali Sirmen, Hikmet Çetinkaya, Ayşe Sözeri, Hasan Cemal, Okay Gönensin, Sedat Ergin, Necdet Doğan, Mustafa Dolu, Mehmet Tezkan, Flah Tv Genel Yayın Yönetmeni İsmail Pehlivan ile omuz omuza görev yaptığı gazeteci arkadaşları Adnan Akgünel’i son yolculuğunda yanlız bırakmadı.





Eşi Mine’nin tabutuna sarılıp ağladığı ve fenalık geçirdi cenaz törenine kızı Birce damadı Stavro ile aile dostları, sevdikleri, Adnan Akgünel’i son yolculuğuna uğurladı.





Mesleğe THA’da başlayan Adnan Akgünel, Günaydın gazetesinden sonra uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinin yazıişlerinde, ardından da bir süre Akşam gazetesinde görev yapmış, Flash Tv’de "Söz Esnafın" programıyla gazetecilik yaşamını sürdürmüştü.



