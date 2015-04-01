Adliyeye operasyon düzenlendi

Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C örgütü üyeleri tarafından saat 12.30 sularında rehin alınmıştı. Silahlı örgüt üyeleri Berkin Elvan'ı öldüren polislerin isimlerinin açıklanmasını talep etmişti.
Uzun süren müzakerelerin ardından polis, Çağlayan Adliyesi'ne operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok iletişim sürdüğü sırada odadan silah sesleri gelmesi üzerine operasyonun başlatıldığını açıkladı. Altınok, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ağır yaralı olarak Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, iki örgüt üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Operasyon sırasında adliyeden silah ve patlama sesleri duyulurken binadan dumanların yükseldiği görüldü.
Operasyon başladığında rehine krizi 6 saati geride bırakmıştı.