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Dünya
Deutsche Welle

Adliyeye operasyon düzenlendi

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne operasyon düzenlendi. İki örgüt üyesi öldürülürken Savcı Kiraz ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

01 Nisan 2015 00:46


Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C örgütü üyeleri tarafından saat 12.30 sularında rehin alınmıştı. Silahlı örgüt üyeleri Berkin Elvan'ı öldüren polislerin isimlerinin açıklanmasını talep etmişti.

Uzun süren müzakerelerin ardından polis, Çağlayan Adliyesi'ne operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok iletişim sürdüğü sırada odadan silah sesleri gelmesi üzerine operasyonun başlatıldığını açıkladı. Altınok, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ağır yaralı olarak Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, iki örgüt üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyon sırasında adliyeden silah ve patlama sesleri duyulurken binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Operasyon başladığında rehine krizi 6 saati geride bırakmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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