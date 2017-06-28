Adliyelerin 2016 gündemi "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ti; 240 çocuk suçlandı!

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devletin organlarının saygınlığına karşı suçlar kapsamında, 46 bin 193 işlem yapıldı. 4 bin 936 dosya hakkında savcılık tarafından kamu davası açıldı. 12 ile 15 yaş arasında 102, 15-18 yaş arasındaki 138 çocuğa ‘devletin egemenliğine ve organlarının saygınlığına karşı suç’ iddiası yöneltildi. 18 yaş üzerinde 4 bin 750 kişi, 36 yabancı uyruklu, iki de tüzel kişi hakaret ile suçlandı. Bin 80 mahkumiyet kararı verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, mahkeme koridorlarında en çok gündem olan "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM’yi, Hükümeti ve yargı organlarını aşağılama" dosyaları hakkındaki 2016 verileri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlandı. Türk Ceza Yasası’nın 299 ve 301. maddeleri üzerinden ortaya çıkan rakamlar şöyle:

Yaklaşık 5 bin kamu davası: Hakaret suçlarından savcılıklarca 46 bin 193 dosya açıldı. 9 bin 900 dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. 31 bin 357 dosya hakkında yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, fezleke düzenleme ya da başka bir savcılık bürosuna gönderme kararı verildi. 4 bin 936 dosya üzerinden kamu davası açıldı.

240 çocuk: 5 bin 28 kişiye hakaret suçlaması yöneltildi. Bunlardan 240’ının 18 yaşının altında çocuk olması dikkat çekti. Bunlardan 102’sinin 12 ile 15 yaş arasında oldukları görüldü. 138 tanesinin ise 15 ile 18 yaşları arasında olduğu belirtildi. 18 yaş üzerinde 4 bin 750 kişi mahkemelerde TCK’nin hakaret maddeleri ile suçlandı. Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devletin egemenliğine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan yargılananların 36’sının yabancı uyruklu, 2’sinin ise tüzel kişi oldukları görüldü.

1080 mahkûmiyet: 2016 yılı içinde hakaretten açılan 3 bin 165 dava dosyası hakkında karar vedildi. Bu kararların bin 80’i mahkumiyet oldu. Yani hakaret suçları ile açılan davaların yüzde 34’ü mahkumiyet kararı ile sonuçlandı. Dosyaların 679’unda ise beraat kararı verildi. 867 dosya hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Erdoğan geri çekmişti: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisine yönelik hakaret davalarını geri çekme kararı aldı. Yaklaşık 4 bin hukuk ve ceza davasından vazgeçtiği belirtilen Erdoğan, sadece FETÖ iddiası ile yargılananlar ve HDP yöneticileri için açtığı davaları geri çekmedi. Erdoğan geri çekse de TCK’nin hakaret ile ilgili maddeleri üzerinden kamu davaları sürdü.

Casusluktan 95 mahkumiyet

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk iddiası ile savcılıklarca, 2016 yılı içinde, 3 bin 857 işlem yapıldı. Bunların 2 bin 834’ü hakkında takipsizlik kararı verilirken, 807’si için kamu davası açıldı. Açılan davalarda, 990 kişiye devletin sırlarına karşı suçlar işlediği ve casusluk iddiası yöneltildi. Casusluk suçlaması yöneltilen 990 kişiden 139’unun yabancı uyruklu olması dikkat çekti. Bu suçlama ile yargılananlardan 34’ünün 12-18 yaş aralığında oldukları görüldü. 18 yaş üzerinde 817 kişi hakkında casusluk suçlamasından dava açıldı. Bu dava dosyalarında 95 mahkumiyet kararı verilirken, verilen kararlardan 627’si beraat yönünde oldu.