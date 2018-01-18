Adliyedeki baro odasında elektrik prizi yandı

Necati MALDAR/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da Söke İlçesi\'ndeki Adliye binasında bulunan baro odasında elektrik prizlerinden, yangın çıktı. Polisin dikkati sayesinde yangın, büyümeden söndürüldü.

Söke Adliyesi\'nin zemin katındaki baro odasında, elektrik prizleri yanmaya başladı. Adliye binasından duman ve koku geldiğini fark eden nöbetçi polis memuru Servet Darcan, kapı camını kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine adliye binasına gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Söke itfaiye ekipleri, yangının çıktığı alanda incelemede bulundu. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, \"Yangını fark edip kapı camını kırarak içeri giren ve kendi hayatını tehlikeye atarak baro odamızı ve yine evimiz olan adliyemizi bir felaketten kurtaran polis memuru Servet Darcan\'a, Aydın Barosu adına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum\" dedi.



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