T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adliyede silahlı saldırı; polis ve avukat hayatını kaybetti!

Adliyeye giren saldırgan daha sonra intihar etti

05 Temmuz 2017 00:19

Bursa'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası adliyeye silahla geldi. Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez'i öldürdü. Güler daha sonra intihar etti. Saldırıda ağır yaralanan Avukat Özgür Aksoy da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Gemlik İlçesi'ndeki Balıkpazarı mevkiinde meydana geldi. Demir doğrama işi yaptığı öğrenilen Musa Güler, iki yıl önce boşandığı eşinin açtığı 19 bin liralık icra davasına girdi. Görülen duruşmada otomobiline 19 bin lira icra konulan Güler, dava sonra evinden aldığı pompalı tüfekle, Balıkpazarı mevkiinde bürosu bulunan aynı zamanda Gemlik Belediyesi CHP'li meclis üyesi Özgür Aksoy'un iş yerinin önüne geldi. Güler, buradan çıkan avukat Aksoy'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Çevredekilerin bakışları arasında Aksoy kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Güler ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Göğsüne ve bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan avukat Aksoy ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Olay yerinden kaçan Musa Güler, daha sonra boşandığı eşinin evine gitti. Burada eşini de pompalı tüfekle ateş açıp bacaklarından yaralayan Güler, ardından Gemlik adliyesi'ne gitti.

Polisi vurup intihar etti

Gemlik Adliyesi'ne girmeye çalışan Musa Güler'i burada görevli 25 yıllık polis memuru İdris Büyükdönmez engellemeye çalıştı. Çıkan arbedenin ardından polis Büyükdönmez'i silahla yaralayan Musa Güler, ardından girdiği adliyede intihar etti.

Yaralı polis memuru Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Büyükdönmez ilk müdahalenin ardından Uludağı Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye geldiğinde kalbi durduğu belirlenen memuru polis Büyükdönmez, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak polis memuru Büyükdönmez bir süre sonra şehit oldu.

Avukat da hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Avukat Özgür Aksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 

ETİKETLER

BursaAdliyerehinekrizÖzgür Aksoyavukatchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24