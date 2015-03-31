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Dünya
Deutsche Welle

Adliyede rehine krizi

Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adliyesi’ndeki odasında silahlı kişiler tarafından rehin alındı.

31 Mart 2015 18:14


Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan yasadışı DHKP-C örgütü üyeleri, savcının başına silah doğrulturken görüldükleri bir fotoğraf yayınladı.

Olaydan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne girişler kapatıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın odasının bulunduğu 6'ncı kat kapatıldı ve özel harekat birlikleri tarafından operasyon başlatıldı.

Silahlı şahısların içerideki savcı kitabını silah tehdidiyle dışarı çıkartarak Savcı Kiraz'ı rehin aldığı belirtiliyor.

Adliyede rehine krizi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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