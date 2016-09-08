Adliyede kavga; polis havaya ateş açtı!

Bursa’da, Mustafa Ekin’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 3’ü tutuklu 4 sanığın duruşması öncesinde, öldürülen genç ile sanık yakınları adliye sarayında birbirine girdi. Daha sonra dışarı taşan kavgayı polis havaya ateş ederek yatıştırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgada, 4 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde geçen yıl temmuz ayında iddiaya göre uyuştucu satışı nedeniyle çıkan kavgada Mustafa Ekin öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak Erkan Yentürk (23), Resul Yentürk (32) Semih Kaçmaz (21) Tayfun Mete (22) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tayfun Mete tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklandı.

Polis havaya ateş açtı

Haklarında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesi öldürülen gencin yakınları ile sanıkların akrabaları ve arkadaşları arasında adliye sarayında başlayan kavga dışarda devam etti. Polis olayları havaya ateş ederek yatıştırdı. Kavgada yumruk ve sopa darbesiyle biri kadın üç kişi yaralandı. Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Duruşma geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.