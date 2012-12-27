Adliyede dinlemeye klasik müzikli önlem

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nin Terör, uyuşturucu ve organize suçlar gibi dosyalara bakan savcıların bulunduğu 7. katında klasik müzik yayını başladı. Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberine göre Başbakan Erdoğan'ın odasında böcek bulunduğunun açıklanmasının ardından savcılar kendileri için önlem alınmasını istedi. Odaların duvarlarının ince olduğu belirlenen adliyede konuşmaların dinlenebileceği ihtimali nedeniyle kısık sesli müzik dinletisi yapılmasına başlandı. Ses sisteminden Mozart, Bach Bethoven parçalanı çalınıyor.

Adliyenin7. katında güvenlik tedbirleri adliyenin hiçbir yerinde olmadığı kadar yüksek, koridorun her iki girişinde özel güvenlik görevlileri ve polisler bulunuyor. Savcıların odalarının bulunduğu koridora, polis ve ifade vermek için bekleyen kişilerin haricinde kimse giremiyor. Gazetecilerin de savcılarla görüşebilmesi için randevu alması gerekiyor.