T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adliyede bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak Valiliği, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

09 Şubat 2020 21:37

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği yaptığı açıklamada, önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

sputnik'in haberine göre; açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir."

Olayla ilgili şüpheli B.Ç ve onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı. (DHA)

ETİKETLER

Şırnakpatlayıcıdüzenekbomba
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24