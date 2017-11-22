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Adliyede 36 bin lira parayı, X-ray cihazında unuttu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Adliye Sarayı’na araç ihalesine katılmak için gelen Mustafa B

22 Kasım 2017 20:40

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Adliye Sarayı’na araç ihalesine katılmak için gelen Mustafa B., girişteki kontrol sırasında içinde 36 bin lira bulunan poşeti, X-ray cihazının çıkış bandında unuttu. Bir saat sonra polis noktasına gelerek parasını kaybettiğini söyleyen Mustafa B.\'ye 36 bin lirası iade edildi.
İcradan satılık araç almak için ihaleye katılmak üzere Bursa Adliyesi’ne gelen Mustafa B., girişteki kontrol noktasından geçerken, içinde 36 bin lira bulunan siyah poşeti, X-ray cihazının bandına bıraktı. Üst kontrolünden geçen Mustafa B., parayı cihazın çıkış bandında unutup, ihalenin yapılacağı salona geçti. Adliye Koruma Büro Amirliği\'nde görevli polisler, sahibine ulaşamadıkları parayı, koruma altına aldı. Mustafa B., yaklaşık 1 saat sonra, polis noktasına başvurarak 36 bin lira parasını kaybettiğini ifade etti. Adliye Koruma Büro Amirliği’ne götürülen Mustafa B.\'ye parası teslim edildi. 

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