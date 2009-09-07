Adliye önünde silahlı kavga: 5 yaralı

ANTALYA Adliyesi önünde, bir alacak davasının tarafları arasında çıkan tartışma, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen alacak- verecek davasında, duruşma hakimi gürültü yaptıkları gerekçesiyle tarafları salon dışına çıkardı. Davanın taraflarından C.M., F.Ö. ve Y.Ö. içinde bulundukları 07 EP 146 plakalı otomobille, karşı gruptan Aytaç Dere, Yasin Haydar, Abuzer Kaya, Hasan Kaya ve Gürkan Doğancık'ın içinde bulunduğu 07 DAD 33 plakalı otomobilin önünü kesti. Karşılıklı tartışmaların ardından tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Aytaç Dere, Yasin Haydar, Abuzer Kaya, Hasan Kaya ve Gürkan Doğancık çeşitli yerlerinden yaralandı. C.M., F.Ö. ve Y.Ö. ise polis tarafından gözaltına alınarak Adliye içerisindeki polis merkezine götürüldü.



1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen 5 yaralı, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.





