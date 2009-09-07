Adliye önünde silahlı kavga: 5 yaralı

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|ANTALYA Adliyesi önünde, bir alacak davasının tarafları
arasında çıkan tartışma, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
11'inci
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen alacak- verecek davasında, duruşma hakimi
gürültü yaptıkları gerekçesiyle tarafları salon dışına çıkardı. Davanın
taraflarından C.M., F.Ö. ve Y.Ö. içinde bulundukları 07 EP 146 plakalı
otomobille, karşı gruptan Aytaç Dere, Yasin Haydar, Abuzer Kaya, Hasan Kaya ve
Gürkan Doğancık'ın içinde bulunduğu 07 DAD 33 plakalı otomobilin önünü kesti.
Karşılıklı tartışmaların ardından tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada,
Aytaç Dere, Yasin Haydar, Abuzer Kaya, Hasan Kaya ve Gürkan Doğancık çeşitli
yerlerinden yaralandı. C.M., F.Ö. ve Y.Ö. ise polis tarafından gözaltına
alınarak Adliye içerisindeki polis merkezine götürüldü.
1'inin sağlık
durumunun ağır olduğu belirtilen 5 yaralı, çeşitli hastanelerde tedaviye
alındı.