Adliye önünde 'selfie' çekti; terörle suçlandı, beraat etti

Diyarbakır Adliyesi önünde selfie çekerken gözaltına alınan, Terörle Mücadele Şubesi'nde 4 gün sorgulanan ve tutuklama talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan belediye işçisi İhsar Acar hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın hazırlık duruşmasında sanık Acar'ın beraatine karar verildi.



Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan 36 yaşındaki İhsan Acar, 4 Şubat günü sayaç okuma işini bitirdikten sonra yurt dışında yaşayan akrabasının boşanma davasını sormak için adliyeye gitti. Amirlerinin az sayaç okuma sebebini soracağını düşünen Acar, mahkemeye gittiğini ispatlamak için cep telefonu ile adliye binası önünde selfie çekti. Daha sonra adliye binasına giren Acar, polis tarafından gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekiplerine teslim edilen Acar'ın telefonuna da suç delili olarak el konuldu. Terörle Mücadele ve İstihbarat polisince 4 gün sorgulanan Acar'a adliye binasını ve güvenlik güçlerini fotoğraflayarak PKK/KCK terör örgütü adına istihbarat çalışması yaptığı söylendi. Acar'a sorguda, "PKK terör örgütü ile ilişkiniz nedir? Örgüt içinde konumunuz nedir? Diyarbakır'da bulunma amacınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz eylemler nelerdir? Güvenlik güçleri ve adliye binasına yapacağınız veya sizin istihbari bilgilerinizle yapılması planlanan eylemler nedir? Fotoğraf çekmek için kimden talimat aldınız?"soruları soruldu.

"Amirlerime ispat etmek için selfie çektim"



Sorguda olay günü görevli olduğu bölgede su saatlerinin faturalarını keserek kapı önlerine bıraktığını belirten Acar, "Sonra yurt dışında yaşayan akrabamın boşanma davası ile ilgili bilgi almak için adliyeye gittim. Amirlerimin mesai saatleri içinde neden yeteri kadar sayaç okumadığımı sorduklarında nerede olduğumu ıspat etmek için adliye önünde selfie çektim. Hiçbir terör örgütü ile bağlantım yok. Bu fotoğrafları PKK terör örgütü adına keşif veya istihbarat amacıyla çekmedim. Telefonumdaki diğer fotoğrafları ve videoları ben çekmedim. Diyarbakır'ı ilgilendirdiği için bir haber sitesinden indirdim. Çektiğim fotoğrafları PKK ile paylaşmadım"dedi.

Savcı tutuklanmasını talep etti



Terörle Mücadele Şubesi'ndeki 4 günlük sorgunun ardından, 'PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak' suçundan adliyeye çıkarılan Acar, 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Acar, hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle adli kontrole tabi tutulup, yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Her Pazartesi ve Cuma günleri polis merkezine giderek imza atacağı bildirilen Acar'ın dosyası daha sonra soruşturma yürütülmesi için savcılığa gönderildi.

5 yıl hapis istemi



Adliye önünde selfie çektiği için gözaltına alınan İhsar Acar'ın soruşturması ise bir yıl sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Acar'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İhsan Acar'ın Adliye binasının bahçesinde bulunan güvenlik güçlerinin fotoğraflarını çektiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını belirten savcı, şüphelinin telefonuna el konulduğunu kaydetti. Telefon üzerinde yapılan incelemede, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının fotoğrafı ile PKK/KCK terör örgütü mensuplarının fotoğrafının bulunduğunu belirten savcı, incelemede YPG'lilerin çatışmalarına ait görüntülerin de tespit edildiğini kaydetti. Telefonda Sur ilçesindeki hendek ve barikatlara ait görüntüler bulunduğunu ifade eden savcı, şüphelinin bu görüntüleri terör örgütünün propagandasını yapma amaçlı bulundurduğunu belirtti. Şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün kullandığı şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde görüntüleri cep telefonunda bulundurduğunu belirten savcı, Acar'ın cezalandırılmasını istedi.



İddianamenin kabul edilmesinin ardından dosya ile ilgili hazırlık duruşmasını yapan Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İhsan Acar'ın beraatine karar verdi.

