Adliye önünde Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenlerine destek

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için başlatılan Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteciler Fehim Işık ve Yıldırım Türker hakkında açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Işık, savunmasında "Şimdi bakınca da o dayanışmanın ne kadar haklı olduğunu görebiliyoruz" dedi. Dava öncesi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde OHAL'le birlikte artan gözaltı ve tutuklamalar protesto edildi, Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenlerine destek verildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, İHD, TİHV, İTO, KESK İstanbul Şubeleri, TGS, Basın-İş, OHAL,'le birlikte artan gözaltı ve tutuklamalara karşı “Adalet ve özgürlük" eylemi başlattı.

OHAL ile artan anti demokratik uygulamalar ve baskı ortamına dikkat çekmek ve hukuk dışı işleyişe son verilmesi talebiyle “Adalet ve Özgürlük Eylemi” başlatıldı. Demokrasi güçleri her Salı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapacak.

İHD, TİHV, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeleri, TGS, DİSK Basın-İş, OHAL ile birlikte artan gözaltı ve tutuklamalara karşı Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde “Adalet ve özgürlük” eylemi başlattı. Açıklamaya SES, İMC TV, Özgür Radyo, ETHA, DİSK/Basın-İş ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“Adalet ve özgürlük istiyoruz” pankartı açılan eylemde konuşan DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, “100’ün üzerinde gazeteci tutuklu, aydınlar ve meslek örgütleri temsilcileri KHK’lerle hukuksuz bir biçimde işten atıldı. Gazete ve televizyon binaları basılıyor. Türkiye’de basın özgürlüğünün en dibindeyiz” dedi.

"Her koşulda sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İncilay Erdoğan, Gezi’de ilk yardım yapmalarından ötürü işten atıldıklarını ve davalar açıldığını hatırlatarak “Halkın sağlığından hayat kurtarmaktan vazgeçmeyeceğiz. KHK’lerle darbe yapılıyor. İşten çıkartılmamız sadece bizim sorunumuz değil, halkın sağlık hakkının da engellenmesidir. Biz her koşulda sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Yine geleceğiz"

Özgür Radyo Yayın Koordinatörü Derya Okatan, kapatılan basın kuruluşlarına değinerek “Bu uygulama hukuksuzdur. Biz bu yüzden kapılarımızı açmadık ve içeride darp edilerek gözaltına alındık. NTV’ye darbeciler nasıl girdiyse bizlere de öyle geldiler. Daha önce 5 kere kapatıldık ama her seferinde geri döndük, yine geleceğiz” dedi.

Çözüm sürecinin bitmesi ile baskıların yoğunlaştığına dikkat çeken Gazeteci Fehim Işık ise Özgür Gündem’le dayanışmak için genel yayın yönetmenliği yapanlara açılan davaları eleştirdi.

OHAL sürecinde hak ihlalleri arttı

Örgütler adına ortak açıklama yapan TGS Genel Başkanı Uğur Güç, OHAL KHK’lerinin meclisten geçmediğine dikkat çekerek “Usul, yer, süre ve sebep unsurları açısından irdelendiğinde bu haliyle hukuka uygun bir OHAL süreci bulunmamaktadır” dedi. OHAL sürecinde yaşanan hak ihlalerine dikkat çeken Güç, OHAL döneminde yaşananları rakamlarla açıkladı. Buna göre OHAL boyunca; 40 bin gözaltı, 20 bin tutuklama yapıldı. 80 bin çalışan açığa alındı. 45 gazete, 24 radyo, 18 televizyon, 15 dergi, 29 yayın evi, 3 haber ajansı kapatıldı. 100 gazeteci gözatına alındı, 37 gazeteci tutuklandı. Bugün itibari ile 93 gazeteci halen tutuklu. 28 belediyeye kayyım atandı. Bazı şehirlerde Kürt muhtarlar görevden alındı. Toplamında 154 basın kuruluşu kapatıldı. 3 binden fazla basın emekçisi işsiz bırakıldı.

Eylem her hafta salı günleri tekrarkanacak

İşten çıkarılan basın emekçilerinin işlerinin iade edilmesini talep eden Uğur Güç, “Adalet ve Özgürlük” eylemlerini başlattıklarını açıkladı. Emek ve demokrasi güçleri, OHAL ile artan gözaltı ve tutuklamalara karşı her Salı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapacak. Uğur Güç, görülecek duruşmalara da katılma çağrısı yaptı.

Bianet'in haberine göre, Işık suçlamaları reddetti ve beraatını istedi. Yıldırım Türker rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Özgür Gündem Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya ise cezaevinde ağır tecrit koşullarında tutulduğunu, duruşmalara getirilirken hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığını söylerken “Gelmek benim için işkenceye dönüşüyor. Vareste tutulmak istiyorum” dedi. Mahkeme, avukat Özcan Kılıç’ın Kızılkaya'nın duruşmalara güvenli getirilmesi yönünde müzekkere yazılması talebini kabul etti.

Bir sonraki duruşma 24 Kasım’da görülecek. Aynı gün, yine Özgür Gündem’de nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı için yargılanan gazeteci Celal Başlangıç’ın da ikinci duruşması gerçekleşecek.

Işık’ın savunması

Nöbetçi Yayın Yönetmenliği yaptığı 15 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinde yer alan haberlerden yargılanan Işık, “Yazı içerikleri bu ülkedeki haber değeri olan konulardır. Dayanışma kampanyası içerisinde editörlerin yaptığı haberlerdi, onlara müdahalem söz konusu değildi. Bu editoryal bağımsızlığın gereğidir” dedi.

Bunun bir dayanışma kampanyası olduğunu hatırlatan Işık, “Dayanışmanın esaslarından biri gazeteler ve gazeteciler üzerindeki baskıydı. Şimdi bakınca da o dayanışmanın ne kadar haklı olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Işık pasaportunun iptal edilmesine yönelik kararın iptal edildiğini ancak gerekli düzeltmenin yapılmadığını söylerken, mahkeme ilgili yazının tekrar emniyete gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Çatışmanın yeniden başladığı 24 Temmuz 2015’ten beri Özgür Gündem gazetesi bir yılda sayısız soruşturma, dava ve sansürle karşı karşıya kaldı. Baskılara karşı 3 Mayıs 2016’da Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası başlatıldı.

Gazetede bir günlüğüne Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaparak kampanyaya destek verenler hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kampanyaya destek verenlerden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin tutuklanmış, bir süre cezaevinde tutulduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

16 Ağustos’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesinikapattı. Kararda "geçici olarak kapatılmasına" ifadesi yer almakla beraber gazetenin ne kadar süre kapalı kalacağına ilişkin bir hüküm yer almadı.

19 Ağustos’ta Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarlarından Aslı Erdoğan tutuklandı.

22 Ağustos’ta Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

31 Ağustos’ta Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışman Kurulu üyesi, dilbilimci, yazar Necmiye Alpay tutuklandı.