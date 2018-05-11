T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adliye önünde otomobilini ateşe verdi (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı

11 Mayıs 2018 20:56

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Başsavcı Mustafa Ercan imzalı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi: 
\"Bugün, saat 13.00 sıralarında şüpheli bir şahıs, eski Hal Camii önünde 33 ELV 07 plaka sayılı aracın içerisine benzin ve tiner dökmek suretiyle, aracı ateşe vermiştir. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde, ‘Haksız yere 10 yıl cezaevinde yattığını, yakın zamanda 3 ay süreli başka bir cezanın geldiğini, bu cezanın daha önce haksız yere yattığı süreden mahsup edilmesi için başvurduğunu, ancak olumsuz cevap alması üzerine kardeşi adına ruhsat kaydı bulunan aracını adliye önüne gelerek, protesto amaçlı benzin dökmek suretiyle yaktığını\' beyan etmiştir. Olayın ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır ve soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Mersin Cumhuriyet BaşsavcılığıBaşsavcı Mustafa ErcanHal CamiiELVEmniyet MüdürlüğündeOlayınKamuoyunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24