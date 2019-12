-ADLİYE ÖNÜNDE ''KEMAL TÜRKLER'' NÖBETİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - DİSK üyeleri, Konfederasyonun kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin Yargıtayın bozduğu davanın geciktirilmemesi talebiyle Bakırköy Adliyesi önünde nöbet tutmaya başladı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasının Yargıtay Ceza Genel Kurulundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına henüz ulaşmadığını belirterek, dosyanın savcılığa gelmesinin ardından mahkemesine gönderilmesini beklediklerini ifade etti. Çelebi, ''Dava süreci oldukça uzamıştır. Geç gelen adalet, adalet değildir. Biz şu anda adalet nöbetindeyiz. Bakırköy Adliyesi önünde, saat 11.00 ile 13.00 arasında nöbet tutacağız. Dava dosyasının bir an önce mahkemeye ulaşması konusunda çaba sarf edeceğiz. Bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bizim talebimiz budur'' dedi. Dava dosyasında zaman aşımı konusunda 2 görüş bulunduğunu ifade eden Çelebi, bunlardan birinin zaman aşımının dolmadığı yönünde olduğunu belirterek, ''Zaman aşımının ötesinde, bu dava tam 30 yıldır devam ediyor. Bizim bu davaya ilişkin en temel talebimiz bir an önce sonuçlanmasıdır. 2 defa beraat kararı verilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bu karar bozulmuştur. Bakırköy Adliyesine gelmemiş olması bizim açımızdan önemli bir eksikliktir'' diye konuştu. Süleyman Çelebi, davanın sürecini uluslararası mahkemeye taşımak konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.