Adliye önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 34 yaşındaki Muhsin T., davalı olduğu 27 yaşındaki Mustafa Kahraman\'ı adliye önünde bıçaklayarak yaraladı.

Olay, merkez Kocasinan İlçesi\'ndeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. \'Basit yaralama, hakaret ve birden fazla kişi ile tehdit\' nedeniyle davalı olan Muhsin T. ve Mustafa Kahraman, Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşma çıkışında adliye içinde tartışmaya başladı. Adliye dışına taşan kavga sırasında Muhsin T., kaldırım kenarındaki taşlar arasına sakladığı bıçağı çıkartarak Mustafa Kahraman\'ı kalbinin altından ve elinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Kahraman\'a ilk müdahaleyi adliye polisi yaparken, yakınları sinir krizi geçirdi. Ağır yaralı Kahraman, çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhsin T.\'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayıp, gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.



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