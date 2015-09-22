Adliye önünde basın açıklaması yapan avukatlara polis müdahalesi

Avustralya’da bulunduğu belirtilen kardeşiyle ilgili bir sorun nedeniyle Avusturya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptığı sırada gözaltına alınan Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlardan Ebru Timtik, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Timtik’in mahkemece serbest bırakılmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'nın 'C' kapısı önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti. Polis, kalkanlarla yapılan müdahalenin ardından gruba biber gazı sıktı. Bazı avukatlar da yaka paça adliye önünde uzaklaştırıldı.

CHA’da yer alan habere göre, avukatların açıklamasının ardından polis, avukatlara dağılması konusunda uyarıda bulundu. Emniyet yetkilileri, savcılığın sözlü ve yazılı talimatı bulunduğunu belirterek eylem yapılmamasını istedi. Polis, avukatlara adliyenin karşısındaki meydanda eylem yapabileceklerini belirtti. Ancak avukatlar kapı önünde eylem yapacaklarını belirterek ayrılmadı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, kalkanlarla avukatların etrafını çevreledi. Bu sırada polis ve özel güvenlik görevlileri de basın mensuplarından uzaklaşmalarını, kameralarını kapatmalarını istedi. Basın mensuplarının itiraz etmesi üzerine polis ve güvenlikçilerle aralarında tartışma çıktı. Polis ve güvenlik görevlileri basın mensuplarını itekleyerek uzaklaştırmak istedi. Taraflar arasındaki tartışma ve arbede bir süre devam etti. Polis ve güvenlik yetkililerinin ikazı üzerine bir süre sonra basın mensuplarına müdahaleyi bıraktı.





Bu sırada avukatlara da kalkanlarla müdahale edildi. Slogan atan avukatlar birbirlerine kenetlenerek karşı koymaya çalıştı. Polis gruptan kopardığı avukatları uzaklaştırdı. İlk müdahalenin ardından avukatlar eylemi bitireceklerini belirtti. Bunun üzerine polisler çekildi. Bir avukatın gruba yönelik konuşması uzayınca polis bu kez, “Bitiriyoruz diyorsunuz, devam ediyorsunuz’ diyerek tekrar müdahalede bulundu.



Müdahalede yere düşen bir avukat kısa süreli baygınlık geçirdi. Polisin müdahalesi avukatların da kalkanlara tekme atarak direnmeye çalışması uzun süre devam etti. Adliye kapısından uzaklaştırılan avukatlar bir süre bekledikten sonra meydana doğru ayrıldı.