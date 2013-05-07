Adliye önünde açıklamaya da yasak geldi!



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yapılması yasaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, çeşitli grupların zaman zaman adliyenin ana kapısının önünde yaptıkları basın açıklamalarına izin verilmeyecek.

Talimatın ardından, basın açıklamalarının yapıldığı adliyenin C kapısının önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibinin sevk edildiği görüldü.

Polislerin bu bölgede eylem veya basın açıklaması yapmak isteyenlere izin vermeyeceği, grupları adliyenin karşısındaki meydana yönlendireceği kaydedildi.

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren adliyenin önünde, bugüne kadar 200 civarında basın açıklaması yapıldığı bildirildi.