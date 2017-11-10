Adliye içinde kadın avukata saldırı kamerada

Yüksel KOÇ-Ahmet ACAR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı\'nda, 3 yıl önce, öz kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıla mahkum edildiği için duruşma çıkışı kızının avukatı Serap Kaya\'ya saldıran E.A. mahkeme tarafından 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. E.A.\'nın, avukat Serap Kaya\'ya saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 26 Şubat 2014\'te yapılan yargılamada, o tarihte 17 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki E.A.\'ya 18 yıl hapis cezası verildi.

Karar sonrası E.A. adliye koridorunda gördüğü kızının avukatlarından Serap Kaya\'ya saldırdı. E.A. saçından yakaladığı Kaya\'ı yerde sürükledi.

E.A.\'ya \"görevli memuru yaralama, hakaret ve tehdit\' suçlarından dava açıldı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne görülen dava 3 Kasım\'da sonuçlandı. Mahkeme E.A. hakkında; \"yaralama\" suçundan 8100 TL, \"tehdit\" suçundan 8100 TL, \"hakaret\" suçundan 15 bin TL para cezası kararı verdi. Cezaların 24 taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, E.A.\'nın, avukat Serap Kaya\'ya saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, E.A.\'nın saçından yakaladığı avukat Kaya\'ı yerde sürüklediği ve koşuşturmanın yaşandığı görülüyor.

Antalya\'da bulunan Avukat Serap Kaya yaptığı açıklamada, \"18 yıllık ceza kararı üzerine tutuklanması gerekirdi, hakim tutuklamadı. Sanık 18 yıl ceza almanın şokuyla ve tutuklanmadığı için bana saldırma cesareti bulabildi. Adliye koridorunda arkamdan bağırarak, küfrederek, tehditler savurarak saçımdan tutup yerlerde sürükledi. 3 yıl süren bir yargılama süreci sonunda sanık, hukuk sistemimizin öngörebileceği en yüksek cezaya çarptırıldı. Kadın avukata yapılan saldırının cezasız kalmamış olması bizim açımızdan sevindirici oldu.\" dedi.

