Adliye binasına kırmızı boya atan eylemci: Bu bir performans sanatıdır

Ankara’da Gezi Parkı gösterileri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davayı adliye önünde protesto eden 2 kişi hakkında Ankara Basın Suçları Bürosu tarafından dava açıldı. Protesto gösterisi esnasında adliye kapısına kırmızı boya atan ve güzel sanatlar fakültesinde öğrenci olduğu belirtilen Sema Y., savunmasında “Adaletten kan aktığını simgelemek için kapıya boya attım. Bu bir performans sanatıdır” dedi. Soruşturma kapsamında, Saırülük'ün annesi Sayfı Sarısülük ile kardeşleri Mustafa Sarısülük ve İkrar Sarısülük hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Ankara Adliyesi’nde görülen Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davanın 23 Eylül tarihinde yapılan duruşması sonrasında Ankara Adliyesi önünde protesto gösterilerine katılanlarla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Basın Suçları Bürosu, adliye önünde yaşanan olaylarla ilgili adliye kapısına kırmızı boya atan Sema Y. ile polise hakaret ettiği iddia edilen Burhan Ç. 2 kişiye dava açtı. İddianamede, Sema Y “kamu malına zarar vermek”ten 6 yıla kadar, Burhan Ç için ise “görevli memura hakaretten” 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, olay günü Sarısülük duruşması sırasında kargaşa çıktığı, bu esnada sanık Burhan Ç'nin, görevli bir polis memuruna “Köpekler, köpeklik yapmayın, polis buradan çıkamaz” dediği anlatıldı. Sema Y'nin ise duruşma sonrasında adliye kapısına kırmızı boya attığının kamera kayıtlarından tespit edildiği ifade edildi. Sanıkların savunmasına da yer verilen iddianame Sema Y’nin beyanları dikkat çekti.

Savunmasında adliye kapısına kırmızı boya attığını kabul eden Sema Y, “Adaletten kan aktığını simgelemek için kapıya boya attım. Bu bir performans sanatıdır” dedi. Sema Y, Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci olduğunu da savcılığa anlattı. İddianame 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.