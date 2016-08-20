Adli Yıl açılışı 1 Eylül'de Beştepe'de yapılacak, ilk kez Cumhurbaşkanı konuşacak

1 Eylül’deki Adli Yıl açılışı ilklere sahne olacak. Tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk kez törende konuşacak. Açılışta, Erdoğan’la yaşanan gerilimin ardından son iki yıldır konuşma yapmayan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da konuklara hitap edecek.

Daha önceki törenlerde sadece Türkiye Barolar Birliği Başkanı (son iki yıl dışında) ve ev sahibi sıfatıyla Yargıtay Başkanı konuşuyordu.

Danıştay’ın 148. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da iki yıl aradan sonra törende konuşacak. Yeni adli yıl 1 Eylül 2016’da açılıyor. Bu yıl açılış törenine Yargıtay Başkanlığı ev sahipliği yapacak. Törenin bir otelde düzenlenmesi planlanmıştı. Hatta davetiyeler de bu otel bilgisi ile ilgililere gönderildi.

HDP dışındaki tüm siyasi partilere davetiye gönderildiği öğrenildi. Ancak 15 Temmuz sürecinin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, beraberindeki baro başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi yeni bir durum ortaya çıkardı.

Görüşme sonrası Feyzioğlu’ndan “Adli yıl açılışında sürpriz olabilir” açıklaması gelmişti. Yargıtay Birinci Başkanlığı, törende Feyzioğlu’nun konuşmasına da karar verdi. Feyzioğlu, iki yıl aradan sonra adli yıl açılış töreninde konuşacak. Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümü töreninde Feyzioğlu’nun yaptığı konuşmaya, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterip salonu terk edince, adli yıl açılış törenleri yasayla kaldırılmıştı. Bu karar uyarınca son iki yıldır Yargıtay’ın düzenlediği törende Yargıtay Başkanı dışında konuşmacıya yer verilmiyordu. Türkiye Barolar Birliği alternatif tören düzenliyordu.

Adres değişti

Bu yeni durum doğrultusunda törenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı. Yeni adres, telefonla davetlilere bildirildi. Törende Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. Bu bir ilk olacak. Çünkü daha önce adli yıl açılış törenlerinde Cumhurbaşkanları sadece davetli olarak bulunuyordu. Başkan Cirit toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü ve Türk hukukunun geleceği ve yargının sorunları temalı bir konuşma yapacak. Cirit ve Yargıtay üyeleri, törenin ardından Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkacak. Cirit, akşam saatlerinde TBMM’de resepsiyon verecek.