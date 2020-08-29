Yargıtay Başkanlığı’nın organize ettiği yeni adli yıl açılış töreni bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak. Hâkim ve savcılar için ise törene katılım zorunlu tutulurken, davetiye gönderilen bazı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 1 Eylül’deki törenin yürütmenin merkezinde düzenlenmesi nedeniyle açılışa katılmayacağı öğrenildi. Tören öncesi, Yargıtay’daki üyeler, savcı ve tetkik hâkimler ile gazetecilerin, Koronavirüs testinden geçirilmesi planlanıyor.

Adli Yıl açılış töreni 1 Eylül 2016'da ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiş, bu uygulama bazı hukukçular tarafından eleştirilmişti.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenmeye başlanan adli yıl açılış töreninin, bu yıl da adresi değişmedi. İsmail Rüştü Cirit’in ardından Yargıtay Başkanlığı koltuğu devralan Mehmet Akarca, 2020-2021 adli yılı açılış törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki, Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapmayı kararlaştırdı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bu kapsamda hazırlanan davetiyeler, Yargıtay üyeleri ile diğer yüksek yargı üyeleri ile siyasilere gönderildi. Yargıtay’da görevli savcı ve tetkik hâkimlerine katılım zorunlu tutuldu. Ancak davetiye gönderilen bazı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin, törenin yürütmenin merkezinde düzenlenmesi nedeniyle açılışa katılmayacağı öğrenildi.

Virüs önlemi

Törenin Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak olması nedeniyle davetiye gönderilen herkese Koranavirüs testi yapılacağı da öğrenildi. Yargıtay’da görevli olan davetlilerin testlerinin bugün ve yarın yapılacağı bildirildi. Boğazdan alınacak sürüntü örnekleri, teste gönderilecek. Pozitif çıkanlar veya olası şüpheliler, törene alınmayacak.

2 bin 400 kişilik merkezde oturma planının bir koltuk boş olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı başkanları, bakanlar da katılacak. Erdoğan’ın geçmiş yıllarda olduğu gibi hakim ve savcılara seslenmesi bekleniyor.