-ADLİ YARGI YAZ KARARNAME TASLAĞI HSYK'DA ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Adalet Bakanlığının unvanlı hakim ve cumhuriyet başsavcılarıyla ilgili 2010 Adli Yargı Yaz Kararname Taslağı'nı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) gönderdiği öğrenildi. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, yaptığı açıklamada, 138 mahkeme başkanı ve cumhuriyet başsavcılarını kapsayan kararname taslağının bu sabah Adalet Bakanlığınca kurula gönderildiğini söyledi. Özbek, HSYK'nın seçilmiş üyelerinin taslağı incelemeye aldığını, taslak üzerinde çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti. Kararname, Adalet Bakanı Sadullah Ergin veya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın HSYK toplantısına katılımıyla görüşülecek.