Adli Tıp'tan şok rapor: Üç astsubaya hipnoz yapılmış

T24 - Kayseri’de Hava İkmal Bakım Merkezinde görev yapan 3 astsubaya, askeri belge üzerinde tahrifat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmaları sürecinde, hipnoz yapıp işkence uyguladığı iddiasıyla tutuklanan emekli Yarbay Gürol Doğan’ın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğan ve avukatları ile müdahil astsubaylar Ali Balta, Orhan Güleç ve İsmail Dağ’ın avukatları katıldı.



Duruşmada, sanık Doğan’ın avukatları Sümer Erol, Metin Ceylan, Bülent Hodul ve Ahmet Çelebi, davadan çekildiklerine dair ortak dilekçelerini mahkeme heyetine sundu.



Avukat Sümer Erol duruşmada, "Gürol Doğan, duruşma yargıcı Kemal Alver ve biz avukatlar hakkında çok çirkin iddialarda bulunmuştur. Yapılan bu haksız iddiaları reddediyorum. Bunların hiçbiri doğru değildir. Yargı ailesi, hakimi, savcısı ve avukatlarıyla bir bütündür ve biz bu bütünlüğü örseletmeyiz, kirlettirmeyiz ve her zaman koruruz. Bu nedenle, biz savunma avukatları olarak davadan çekiliyoruz" dedi.



Erol, avukatların Gürol Doğan hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacaklarını da bildirdi.



Mahkeme heyeti, heyet başkanı Hakim Kemal Alver’in davadan çekildiğine dair dilekçe verdiğini ve dilekçenin kabul edildiğini bildirdi.



Duruşmada söz alan sanık emekli Yarbay Gürol Doğan, kendisinin 2009/340 sayılı dosya ile yargılandığını ifade ederek, "Avukatlarımdan defalarca bu dosya içeriğiyle ilgili bilgi istememe rağmen, dosyayı ve içeriğini bana ulaştırmadılar. Ben de bu yüzden avukatlarımı azlettim" diye konuştu.





Adli Tıp raporu



Mahkeme heyeti, müdahil astsubaylar Ali Balta, Orhan Güleç ve İsmail Dağ’ın Adli Tıp Kurumunda yapılan muayenelerinden sonra mahkemeye gönderilen raporları okuttu. Raporlarda, müdahil astsubay Ali Balta’nın hipnoza maruz kaldığı ve hipnozun etkilerinin halen görüldüğü, Orhan Güleç ve İsmail Dağ’ın ise hipnoza maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.



İddia makamı, dava hakkındaki mütalaasını okuyarak, sanık emekli Yarbay Gürol Doğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun eylemine uyan maddeleri gereği cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Doğan’a, iddia makamının mütalaasına diyeceğinin olup olmadığını sorması üzerine, Doğan, "Bana yöneltilen iddiaların tamamı asılsız. Bu ana kadar vermiş olduğum ifadelerimi daha detaylı bir şekilde yazılı olarak veriyorum. Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un ifadelerinin tekrar incelenmesini, tutukluluk halimin kaldırılmasını ve tahliye edilmemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme, duruşmayı 25 Haziran tarihine erteledi.





Olay



Kayseri’de garnizonla ilgili bir belge üzerinde tahrifat yaptıkları iddia edilen astsubaylar Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından 17 Mart 2009 tarihinde yapılan duruşmada "resmi evrak üzerinde tahrifat yapmak" suçundan tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.



Serbest bırakılan 3 astsubay, emekli Yarbay Gürol Doğan hakkında kendilerine işkence yaptığı ve hipnozla ifadelerini aldığı iddiasıyla dava açmışlardı. Doğan, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ocak 2010’da yapılan ilk duruşmada tutuklanmıştı.







