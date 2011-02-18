Adli Tıp'tan Ecevit'in tedavisindeki ihmal olasılığını güçlendiren rapor

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Ergenekon soruşturması, eski Başbakan Bülent Ecevit'e de uzandı. Apli Tıp raporu, Ecevit'in tedavisinde ihmal olasılığını güçlendiriyor.Ntvmsnbc'nin haberine göre, Ergenekon soruşturması kapsamında eski Başbakan Bülent Ecevit’in hastalığı incelemeye alınmıştı. Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün araştırmaları sonucunda dönemin en önemli gündem başlıklarından biri olan Başbakan Ecevit'in hastalığıyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmıştı. 1999-2002 arasında Ecevit’i tedavi eden doktorların tıbbi kayıt tutmadığının anlaşılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na talimat verilmişti.Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin ardından kaburga kırığı tedavisinin tam, Parkinson tedavisinin eksik yapıldığı ortaya çıktı.Başbakan'ın hastalığının en ileri olduğu dönemlerde eşi Rahşan Ecevit, tüm Türkiye'nin şaşkın bakışları altında Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden Bülent Ecevit'i çıkartarak eve götürmüştü.Tedavisine evde devam edilen Ecevit'in sağlığının bu gelişmenin ardından düzeldiği gözlenmişti. Dönemin aktörlerinden ve hastanenin Başhekimi Mehmet Haberal'ın adının Ergenekon soruşturmasına adının karışmasının ardından savcılar harekete geçmişti.