-ADLİ TIP'TAN "HABERAL" KARARI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal hakkında verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, ilaç tedavisi altında ve gerektiğinde kontrolleri yapılarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği belirtildi. Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca 7 Mart 2011'de hazırlanan raporda, hastanın gerek İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde gerekse Halkalı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan efor testine göre bazı günlük aktiviteleri yapabildiği kaydedildi. Raporda, Haberal'ın hafif ev işleri yapabildiği, merdiven ve yokuş çıkabildiği, düz yolda saatte 6,4 kilometre yürüyebildiği, kısa mesafede koşabildiği, golf, tenis, bovling ve dans dahil birçok spor aktivitelerini gerçekleştirebildiği ifade edildi. 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Tutkun ve kurumun raportörü kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Osman Karakaya'nın katılımıyla 7 Mart 2011 tarihinde adli ve tıbbi belgelerin değerlendirildiği ifade edilen raporda, kardiyoloji enstitüsünde takip edildiği süreçte verilen ancak değişik gerekçelerle gerçekleşemeyen ''ilaç tedavisi altında taburcu edilebileceğine'' dair kararlar ile 31 Ekim 2009 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun kararına değinildi. Raporda, Halkalı'daki hastanede yapılan tetkiklerin dışında, kurulun 31 Ekim 2009 tarihli mütalaasında belirtildiği gibi Haberal'ın ilaç tedavisi altında ve gerektiğinde kontrolleri yapılarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği belirtildi. -KARŞI OY- Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce ile birlikte 11 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, adli tıp uzmanı Koray Kaptanoğlu ise kurumun genel uygulamalarında hastanın kurul huzurunda, kurul üyelerinin katılımıyla genel durum değerlendirmesi ile muayenenin yapıldığı ancak bunda farklı davranıldığını belirtti. Hastanın yattığı kuruluşta muayenesine katılan heyete dahil edilmediğini, bu nedenle hastanın genel durumu hakkında bilgi ve kanaat elde etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kaptanoğlu, muayenesine katılmadığı kişiye dair görüş bildirmenin bilimsel açıdan uygun olamayacağı gerekçesiyle muhalif kaldığını belirtti. -''12 KEZ KALP ATAĞI GEÇİRDİ''- Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, yaptığı açıklamada, Silivri 5 No'lu Cezaevinde bulunan müvekkiline ilişkin Sağlık Bakanlığına ait hızır acil ambulansı monitör kayıtlarını incelediklerini kaydetti. Helvacı, bu kayıtlara göre Haberal'ın cezaevine girdiği tarihten dün 15.30'a kadar toplam 12 kez kalp atağı yaşadığını belirterek, müvekkilinin 13 Mart Pazar günü saat 12.45'te 22 saniye, saat 16.17'de 42 saniye olmak üzere 2 kez kalbinin durduğunu söyledi. Helvacı, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin mahkemeye gönderdiği 4 Haziran 2010 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu kararında kişinin kurul huzurunda muayene edilmeden rapor bildirilemeyeceğinin ifade edildiğini belirtti. Adli Tıp Kurumunun 11-14 Şubat 2011'deki EKG verilerini değerlendirdiğini belirten Helvacı, raporda imzası olan doktorlardan sadece 7'sinin hastaneye gittiğini kaydetti.